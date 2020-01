Serbia ha acquistato i sistemi di difesa aerea Pantsir-S1 dalla Russia

L'anno scorso, la Russia e la Serbia hanno stipulato un contratto per la fornitura di una batteria dei sistemi di difesa aerea russi Pantsir-S1, ha riferito a Sputnik una fonte nel settore della cooperazione tecnico-militare (MTC).

"L’implementazione (del contratto) è iniziata, che terminerà nel 2020", ha detto la fonte.

Una batteria include sei "Pantsir-S1". Alla fine di ottobre, il presidente della Serbia, Alexander Vucic, durante le esercitazioni Slavic Shield, aveva già parlato di appalti, ma si trattava di una sola unità.

Quindi Vucic ha sottolineato l'interesse di Belgrado anche per il sistema S-400 Triunf.

La Serbia è il più grande importatore di armi e attrezzature militari russe in Europa. In precedenza, la Repubblica aveva acquistato sette elicotteri Mi-17 e Mi-35 da Mosca e ricevuto in regalo anche sei caccia MiG-29 e dieci corazzati corazzati BRDM-2MS.