Per Harry e Meghan nessun'altra scelta tranne abbandono della regalità

Il duca di Sussex ha affermato di aver "fatto un atto di fede" nell'abbandonare la regalità, dicendo "non c'era davvero altra opzione".

Parlando a un ricevimento di raccolta fondi nel centro di Londra per Sentebale, l'ente benefico che ha co-fondato per aiutare i bambini che vivono con l'HIV nell'Africa meridionale domenica sera, il principe Harry ha detto che lui e Meghan avevano sperato di poter continuare a servire la regina, ma senza finanziamenti pubblici, ma che tuttavia “non è stato possibile”.

Questo è stato il suo primo discorso da quando la coppia ha annunciato di voler abbandonare la regalità a tempo pieno. Il principe ha detto che ha trovato "l'amore e la felicità che avevo sperato per tutta la mia vita" con Meghan, e ha chiarito che "non stanno andando via".

Durante il suo discorso, il principe ha affermato che avrà sempre "il massimo rispetto per mia nonna, il mio comandante in capo".

Il principe Harry e Meghan Markle hanno entrambi parlato delle difficoltà della vita reale e dell'attenzione dei media, con il duca che ha detto che temeva che sua moglie sarebbe caduta vittima delle "stesse potenti forze" che hanno portato alla morte di sua madre.

Ha detto al pubblico al ricevimento di Sentebale, che l'ha fondato per continuare l'eredità della Principessa Diana nel sostenere le persone con HIV e AIDS, che sentiva che lo avevano preso "sotto la loro ala" dopo la sua morte.

La fine della regalità

Come parte di un accordo concluso sabato tra la regina, i reali e la coppia, Harry e Meghan hanno concordato che non rappresenteranno più formalmente la Corona.

A partire dalla primavera, smetteranno di usare i loro titoli e si ritireranno dai doveri reali, compresi gli appuntamenti militari ufficiali.

Tuttavia, la dichiarazione di Buckingham Palace affermava che avrebbero continuato a mantenere i loro patrocini e associazioni privati.

Il principe Harry ha detto nel suo discorso che lui e Meghan "continueranno a condurre una vita di servizio".

"Continuerò a essere lo stesso uomo che tiene caro il suo paese e dedica la sua vita a sostenere le cause, le associazioni di beneficenza e le comunità militari che sono così importanti per me", ha detto.