Catania: Crolla palazzina, evacuate 7 famiglie - Foto

In una zona tra via Castromarino e via Plebiscito sono stati allertati i Vigili del fuoco da un residente dopo che parte di una palazzina residenziale è crollata. I danni per ora riguardano il pavimento di un appartamento disabitato da un anno.

Il crollo potrebbe aver compromesso la stabilità della palazzina, di conseguenza i Vigili del fuoco hanno deciso di fare evacuare le sette famiglie che vivono nello stabile.

Per ora secondo i Vigili del fuoco non ci sono morti o feriti a causa del crollo. I Vigili del fuoco sono comunque al lavoro tra le macerie con unità cinofile e delle divisioni di ricerca e soccorso urbano di Catania e Palermo. Si tratta di un intervento di protocollo per escludere qualsiasi evenienza.

"Quest'ultimo è un intervento che viene fatto per rispettare il protocollo: sebbene non ci siano segnalazioni di dispersi si effettuano lo stesso le ricerche" hanno sottolineato i vigili del fuoco.