È ora di vendere i tuoi lingotti? Il prezzo del palladio batte il record del 2008

Il prezzo del palladio ha raggiunto il suo massimo storico dal 2008, superando i $ 2.500 per oncia. Si tratta di un aumento mai visto prima del 9,7% a causa della mancanza di forniture dal Sudafrica e della forte domanda sul mercato di questo metallo prezioso grazie allo sviluppo dell'industria automobilistica.

La settimana del 13 gennaio è stata anche la migliore dal 2001 per il palladio. Le dinamiche positive hanno superato tutte le aspettative degli esperti in merito all'aumento dei prezzi di questo metallo, ha affermato l'analista Rene Hochreiter della società Noah Capital Markets. Ma ha aggiunto che i prezzi possono ancora tornare a $ 2,250 l'oncia per il resto dell'anno.

"I prezzi non cresceranno sempre e il recente aumento subirà una correzione anche se i deficit fondamentali di questo metallo non scompariranno nel prossimo futuro", ha detto.

Gli strateghi del gruppo bancario Australia e Nuova Zelanda, Daniel Hynes e Soni Kumari, condividono questa opinione e sottolineano che è probabile che si verifichi un calo dei prezzi dopo "la sua crescita impressionante".

A loro volta, gli analisti Warren Patterson e Wenyu Yao della banca ING hanno ricordato ai loro clienti che, sebbene il più alto valore per oncia spingerà le miniere a estrarre più palladio, è un metallo prezioso che viene prodotto come sottoprodotto. Questo fatto rende la sua offerta "anelastica" per quanto riguarda la variazione di prezzo.

L'elasticità dell'offerta è un termine economico che riflette la sensibilità delle quantità offerte di un bene alla variazione del suo prezzo. Si ritiene che l'offerta di un bene sia sempre elastica quando cambia più velocemente del suo prezzo e anelastica se si verifica il contrario.