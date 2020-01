Harry e Meghan attori per una serie TV Netflix?

Harry e Meghan finalmente liberi dagli impegni e oneri della monarchia, potrebbero in un prossimo futuro impersonare se stessi in una serie TV. La suggestione Netflix.

Il principe Harry e la consorte Meghan Markle si potranno fregiare del titolo di reali del Regno Unito solo fino a primavera 2020, per loro scelta vi hanno rinunciato uscendo dalla Famiglia Reale.

Una Famiglia Reale sempre più ridotta dopo la cacciata del principe Andrew per la sua vicinanza al pedofilo Epstein.

Ma con Harry e Meghan non più legati alle rigide regole della monarchia britannica, ecco che la fantasia si scatena, in particolare quella dell’industria cinematografica. E già lo stratega dei film e delle serie TV di Netflix, Ted Sarandos, è a caccia di un copione da proporre alla coppia. Lo riporta the Guardian.

Del resto, per Meghan si tratterebbe di un ritorno al suo recente passato, lei che dal mondo del cinema proviene. Per Harry si tratterebbe di una prima volta e, in assoluto la prima volta di un ex reale britannico che diventa attore, anche solo per impersonare se stesso.

La fabbrica dei sogni che è il cinema, da tempo deve aver immaginato un ruolo per questa coppia ed ora che è libera da vincoli, perché non portarli su di un set cinematografico e fargli impersonare il loro ruolo in una mini serie, ad esempio?

© AP Photo / Facundo Arrizabalaga Il principe Harry e la moglie Meghan, Duca e Duchessa del Sussex.

Del resto, anche Barack Obama e Michelle Obama, che possono da un po’ di anni godersi la pensione anticipata, hanno firmato un accordo con la Netflix per la produzione di progetti cinematografici.

Harry e Meghan sul set cinematografico?

Mai dire mai. Ma certo questa suggestione, sembra più essere una fantasia irrealizzabile. Difficile credere che i reali possano insieme essere presenti in un film, forse un documentario sì, ma più in là, quando avranno qualcosa in più da raccontare.

Meghan invece potrebbe benissimo tornare al cinema. A quanto pare Meghan Markle avrebbe già firmato con la Disney.