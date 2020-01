Un medico svela il segreto della longevità

David Agus, fondatore dell'Institute of Transformative Medicine Lawrence J. Ellison dell'Università della California del sud, ha spiegato nell'Assemblea "Mosca sana" ciò che deve essere fatto o evitato per essere in salute e vivere più a lungo.

"Non fumare, mangiare solo cibi naturali, buttare via vitamine e integratori, limitarsi all'aspirina, non dimenticarsi di fare i vaccini, incluso il vaccino antinfluenzale. E, soprattutto, non vivere in solitudine e bere un buon bicchiere di vino a cena", ha detto il dottore.

Agus ha anche consigliato di finire di lavorare almeno due ore prima di coricarsi per non sovraccaricare il cervello. È anche importante, secondo il medico, abituare il corpo alla routine quotidiana e avere un posto comodo e tranquillo dove dormire.

Lo specialista ha raccomandato di passare la vita in movimento e di non limitarci alla palestra. Ha ricordato che anche il cervello ha bisogno di esercizio fisico.

Agus ha affermato che la medicina moderna è in grado di aiutare le persone a mantenere una buona salute e forma, ma ha invitato a non interferire con il corpo quando non è necessario.

Secondo lo specialista, in futuro i medici saranno in grado di fermare l'invecchiamento e creare farmaci senza effetti collaterali.