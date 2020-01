Ministro Esteri tedesco su Iran: Ue vuole prevenire la "tempesta di fuoco" in Medio Oriente

Il Ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha criticato la politica USA in Iran e ha affermato che l'Europa al contrario vuole prevenire la "tempesta di fuoco" in Medio Oriente senza un cambiamento di regime.

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha affermato che, invece di seguire la campagna di massima pressione degli Stati Uniti contro l'Iran, l'UE si atterrà alla diplomazia al fine di evitare un'ulteriore escalation delle tensioni nella regione.

Gli Stati Uniti e l'Europa hanno un "approccio diverso" nei confronti dell'Iran e del Piano d'azione congiunto globale 2015 (PACG) per il suo programma nucleare, ha detto Maas al quotidiano Bild am Sonntag, in un'intervista pubblicata sabato.

“Mentre gli Stati Uniti hanno abbandonato unilateralmente l'accordo nucleare e hanno imposto la massima pressione (su Teheran), vogliamo raggiungere progressi attraverso i negoziati. Francia, Gran Bretagna e Germania vogliono mantenere l'accordo per impedire all'Iran di ottenere armi nucleari ", ha affermato Maas.

Il ministro ha aggiunto che "pure minacce" e azioni militari non hanno fatto "nulla" per cambiare il comportamento dell'Iran.

"Non dovremmo fingere che un cambio di regime indotto dall'esterno a Teheran migliorerà automaticamente la situazione. È andato male altrove, come in Iraq", ha dichiarato Maas.

“Vogliamo prevenire una tempesta di fuoco in Medio Oriente. L'Ue fa affidamento sulla diplomazia, non sull'escalation ", ha sottolineato Maas.

Il Piano d'azione congiunto globale

Il PACG ha visto l’uscita degli Stati Uniti nel 2018, con l’accusa che l'Iran lo violasse segretamente. L'Iran ha insistito sul fatto che stava rispettando l'accordo con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) che lo aveva confermato nei suoi rapporti all'epoca. Washington, tuttavia, ha reimposto diverse di sanzioni radicali contro l'Iran e ha esortato l'UE a seguire lo stesso esempio.

Un anno dopo che gli Stati Uniti hanno abbandonato il PACG, l'Iran ha iniziato a ridimensionare il proprio impegno nell'ambito dell'accordo. I funzionari di Teheran hanno successivamente dichiarato che la nazione avrebbe tornato a rispettare il trattato se l'Ue fosse riuscita a ottenere una revoca delle sanzioni statunitensi.

L'Iran ha definitivamente lasciato l'accordo il 5 gennaio, due giorni dopo che un attacco di droni USA in Iraq ha ucciso il comandante della Forza Quds d'élite iraniana, Qasem Soleimani, che Washington ha accusato di aver pianificato atti terroristici.