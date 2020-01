Proprio nel 1945 Botyan aveva guidato l'operazione per salvare Cracovia dalla distruzione dei nazisti nel gennaio, pochi mesi prima della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, evento che ha acceso una discussione tra Russia e Polonia.

"Tutti erano davvero impazienti, perché dopo tutto, i partigiani sono una cosa, e l'Armata Rossa un'altra. La gente era molto entusiasta, era contenta che la guerra sarebbe finita presto. Hanno salutato con entusiasmo l'arrivo dell'Armata Rossa, intendo la popolazione," ha detto Botyan.

Ha precisato che tuttavia i rappresentanti dell'Armia Krajowa "non erano soddisfatti" dell'arrivo dell'Armata Rossa, in quanto inizialmente avevano pianificato di liberare da soli la Polonia.

L'Armia Krajowa (Ak) era costituita da gruppi paramilitari creati nel 1942 su iniziativa del governo polacco in esilio a Londra; si consideravano l'esercito della Polonia. La spina dorsale dell'Ak era formata da ex ufficiali dell'esercito polacco. L'Armia Krajowa mirava a ripristinare lo Stato polacco prebellico con l'aiuto di Stati Uniti e Regno Unito.

L'Unione Sovietica veniva considerata dall'Armia Krajowa come un alleato temporaneo nella lotta contro la Germania. L'Ak aveva in programma una rivolta contro l'Urss con l'obiettivo di ridare alla Polonia tutti i territori che le appartenevano prima del 1939, prima del passaggio all'Unione Sovietica in accordo con le norme del diritto internazionale. Di fatto l'Armia Krajowa faceva il doppio gioco: ci sono documenti che mostrano come l'Ak sia stato lo strumento con cui Londra si opponeva segretamente all'Urss, alleato nella coalizione anti-nazista. E' noto che gli uomini dell'Armia Krajowa, addestrati dai servizi segreti britannici, ostacolavano l'avanzata dell'Armata Rossa verso ovest, con azioni sovversive alle spalle, con uccisioni di soldati ed ufficiali sovietici.

Il 19 gennaio ricorre il 75° anniversario della liberazione della città polacca di Cracovia da parte dell'Armata Rossa. Il comando di Hitler voleva creare una trappola, distruggendo Cracovia insieme ai soldati sovietici e ai suoi abitanti. Questi piani disumani non si sono concretizzati grazie all'operazione condotta da un gruppo sotto il comando di Botyan. Per questo nel 2007 è stato insignito del titolo di Eroe della Russia.