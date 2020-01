Disastro Boeing ucraino in Iran: giunti a Kiev i corpi dei passeggeri

I corpi dei passeggeri morti nell’incidente aereo in Iran sono stati consegnati in Ucraina.

Un aereo con i corpi dei passeggeri deceduti nell’incidente aereo del Boeing Ukrainian International Airlines abbattuto in Iran è atterrato all'aeroporto di Kiev Borispol.

Sono 11 i corpi che furono portati in Ucraina, di cui 9 membri dell'equipaggio di un aereo abbattuto e due passeggeri.

All’atterraggio hanno assistito il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky, il primo ministro Aleksey Goncharuk e il portavoce del parlamento Dmitry Razumkov.

La cerimonia commemorativa si terrà presso il terminal B dell'aeroporto Borispol dalle 12:00 (11:00 ora di Roma) e durerà fino alle 19:00 (18:00 ora di Roma). Dalle 13.00 tutti potranno partecipare alla cerimonia.

Il disastro

Il Boeing 737-800 Ukraine International Airlines che volava a Kiev si è schiantato poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Teheran all'inizio dell'8 gennaio. Tutti e 176 i passeggeri a bordo sono morti: 167 da Iran, Ucraina, Canada, Germania, Svezia e Afghanistan e nove membri dell'equipaggio.

Più tardi, l'11 gennaio, l'esercito iraniano ha dichiarato che il Boeing ucraino è stato abbattuto per un errore umano: l'aereo stava volando vicino a una struttura militare iraniana ed è stato scambiato per un "obiettivo nemico", in particolare per un missile da crociera, hanno specificato.

Allo stesso tempo, l'Iran ha notato che si aspettavano degli attacchi di rappresaglia dagli Stati Uniti, e quindi i sistemi di difesa aerea del paese erano stati messi in allerta. Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ha dichiarato di aspettarsi che Teheran si dichiari colpevole, si scusi formalmente, punisca i colpevoli e paghi un risarcimento.

