Gigante tecnologico russo Yandex vuole espandere il suo servizio di car sharing in Europa

Yandex sta valutando di espandere il suo servizio di car sharing in Europa, in particolare in città spagnole, danesi, francesi e italiane.

L'equivalente russo di Goggle, Yandex, che gestisce un popolare servizio di car-sharing in Russia, ha in programma di espandersi in Europa quest'anno, ha rivelato la società.

"Stiamo considerando un'opportunità del genere", ha detto Dmitry Gorchakov, capo dei servizi di geolocalizzazione di Yandex.

In precedenza era stato riferito che l'impresa avrebbe potuto mettere a disposizione fino a 1.000 veicoli elettrici per il noleggio. Mentre la città esatta in cui Yandex sta per testare il lancio del progetto non è chiara, Anton Ryazanov, capo di Yandex Drive, ha dichiarato al Financial Times che la società sta osservando Madrid e Copenaghen, nonché città in Francia e in Italia.

A dicembre, Share Now, il servizio di car-sharing di proprietà di Daimler e BMW, ha annunciato la sua uscita dagli Stati Uniti e dal Canada, nonché da tre città europee, Firenze, Londra e Bruxelles. Il marchio ha spiegato che la sua decisione era dovuta a "realtà estremamente complicate" e ha promesso di concentrarsi sulle restanti città in cui i suoi servizi sono praticabili.

I servizi di car sharing consentono ai clienti di guidare veicoli e pagare il loro uso al minuto. Dopo aver raggiunto la destinazione, l'autista può parcheggiare l'auto nelle strade della città, consentendo a un altro cliente di prenderla da lì.

Lanciato nel 2018, Yandex Drive ha attualmente una flotta di 21.000 auto che operano a Mosca, San Pietroburgo e Kazan.

Yandex gestisce anche il motore di ricerca più popolare della Russia con lo stesso nome e viene spesso definito il "Google russo". Il prezzo delle azioni della società è salito a un livello record venerdì, raggiungendo $ 44. L'aumento è arrivato poco dopo che il primo ministro russo Mikhail Mishustin, recentemente nominato, si è impegnato a sostenere l'azienda.