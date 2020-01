L'Iran invierà all'Ucraina le scatole nere del Boeing abbattuto

Verranno inviati in Ucraina i registratori di volo del Boeing 737-800 dell'Ukraine International Airlines, abbattuto per errore dai militari iraniani poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Teheran. Lo riferisce Tasnim News.

L'agenzia iraniana ha menzionato il ministero degli Esteri ucraino, affermando che l'Iran ha autorizzato gli specialisti ucraini a condurre l'analisi delle scatole nere.

Il volo PS752 dell'Ucraina International Airlines è precipitato l'8 gennaio vicino all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran. Lo schianto ha ucciso tutte le 176 persone a bordo. Secondo i dati ufficiali, tra le vittime c'erano 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, quattro afgani, tre tedeschi e tre cittadini britannici.

L'esercito iraniano ha successivamente ammesso di aver abbattuto involontariamente l'aereo di linea, avendolo scambiato con un missile da crociera ostile, in previsione di una rappresaglia degli Stati Uniti per l'attacco dell'Iran contro le basi irachene che ospitavano il personale militare americano. La leadership iraniana ha espresso profondo rammarico, descrivendo la tragedia come un "errore imperdonabile".

Venerdì, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha chiesto all'Iran a inviare le registrazioni di volo in Francia per la decodifica. Secondo Trudeau, Parigi ha le capacità necessarie per effettuare l'analisi delle scatole nere.

In base a quanto dichiarato dalla Procura ucraina all'inizio di questa settimana, Kiev aveva chiesto all'Iran l'assistenza legale per il trasferimento dei registratori di volo alle forze dell'ordine ucraine. L'ufficio del Procuratore ha aggiunto che l'Ucraina sta adottando tutte le misure possibili per garantire la corretta decriptazione dei registratori di volo e preservare le prove nelle indagini relative alle circostanze dell'incidente.