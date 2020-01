Haftar pronto a firmare il cessate il fuoco in Libia - Ministro Esteri tedesco

Stando alle dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, il maresciallo Khalifa Haftar, leader dell'Esercito nazionale libico (ENL) si sarebbe impegnato a firmare il cessate il fuoco in Libia.

In precedenza lo stesso Haas aveva affermato che la soluzione militare non avrebbe portato alla vittoria nessuna delle parti in campo e che la transizione può essere possibile soltanto nel caso in cui vengano deposte le armi

Nei giorni scorsi a Mosca si erano tenuti dei colloqui tra il maresciallo Khalifa Haftar e il premier del Governo di accordo nazionale, Fayez al-Sarraj, i cui rispettivi schieramenti sono in conflitto nella guerra civile libica.

Il 19 di gennaio prossimo, a Berlino, si terrà una conferenza multilaterale alla quale parteciperanno diversi tra i più importanti attori politici sulla scena internazionale, tra cui Russia, Stati Uniti, Turchia, UE e ONU.

Nelle scorse ore Haftar ha confermato la propria presenza al summit, al quale è atteso anche Sarraj.

