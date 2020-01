La Cina rinnova il suo sostegno alla sovranità e agli interessi legittimi del Venezuela

Durante l'incontro avvenuto a Pechino questo 16 gennaio con il suo omologo venezuelano, Jorge Arreaza, Wang ha ribadito che la "Cina continuerà ad appoggiare l'impegno del Venezuela in difesa della sovranità e della dignità nazionale, per garantire i suoi diritti e interessi legittimi".

Il capo della diplomazia cinese ha poi specificato che Pechino è a favore di "una soluzione pacifica ai problemi del Venezuela, nel rispetto degli obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite e delle norme delle relazioni internazionali", oltre a "garantire la protezione degli interessi basilari del popolo venezuelano e di stabilità della situazione regionale ".

Jorge Arreaza è il primo ministro degli Esteri arrivato in Cina quest'anno e ciò, continua Wang, è prova dell'amicizia e di coesione tra le due nazioni.

Il ministro degli Esteri venezuelano è già stato ricevuto dal vicepresidente cinese Wang Qishan, con cui ha scambiato pareri sulla geopolitica della pace e sui progressi del partenariato strategico bilaterale, secondo quanto lo stesso Arreaza ha indicato nel suo account Twitter.

Un honor ser recibido por el Vicepresidente de la República Popular China, Wang Qishan. Le transmitimos el saludo afectuoso del Presidente @NicolasMaduro para el Presidente Xi Jinping e intercambiamos sobre la Geopolítica de Paz y los avances de nuestra Asociación Estratégica pic.twitter.com/Fdbx1vt53C — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 16, 2020

​La sua visita in Cina, iniziata il 15 gennaio, si prolungherà sino a domenica 19.

La situazione di tensione politica e crisi economica che vive il Venezuela dal 2017, si è complicata ancor di più nel gennaio 2019, dopo l'insediamento di Nicolas Maduro come Presidente del Venezuela. L'allora presidente dell'Assemblea Nazionale (già dichiarata in infrazione dalla Corte di Giustizia Suprema e quindi invalidata) Juan Guaidò, dopo aver ottenuto il sostegno pubblico della Casa Bianca, si era autoproclamato capo di stato in carica "ad interim", e aveva ricevuto il sostegno di 50 paesi, tra cui il gruppo di Lima e molti paesi della UE.

Russia, Cina e molti altri Stati avevano invece riconosciuto le elezioni del maggio 2019 e espresso l'appoggio a Nicolas Maduro in quanto presidente legittimo del Venezuela.