Venezuela, spari nei pressi del parlamento prima dell'arrivo di Guidó

L'opposizione guidata dal deputato Juan Guaidó, aveva convocato una riunione parlamentare questo 15 gennaio nel Palazzo Federale Legislativo, proprio mentre, nello stesso luogo, l'Assemblea Nazionale Costituente aveva previsto di iniziare la sessione giornaliera di lavoro.

Secondo fonti vicine all'ex leader dell'opposizione antichavista, un fuoristrada che trasportava i deputati Carlos Berrizbeitia, Carlos Prosperi, Renzo Prieto e Delsa Solorzano, avrebbe ricevuto almeno un colpo di proiettile e sarebbe stato colpito da oggetti contundenti lanciati da fedelissimi di Maduro.

Lo scorso 6 gennaio, il deputato Juan Guaidó è stato deposto dalla Presidenza del Parlamento e al suo posto è stato eletto Luis Parra. L'elezione di Parra è stata riconosciuta dal governo di Caracas ma ha frammentato l'opposizione.

Il gruppo di fedelissimi dell'ex presidente autoproclamato, non ha infatti riconosciuto Parra e ha riconfermato Guaidó, riconosciuto anche dalla comunità internazionale. In seguito a ciò Guaidó ha fatto irruzione in Parlamento e ha giurato come "presidente incaricato del Venezuela" davanti a un collega dell'opposizione.