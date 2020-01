Marsupiali alla riscossa, come i vombati si sono trasformati in eroi durante i roghi in Australia

Nella tragedia dei tremendi incendi che stanno devastando l'Australia emergono nuovi eroi che, con il loro coraggio hanno permesso di salvare moltissime creature che abitano le immense distese del continente.

Non stiamo parlando di un qualche operatore dei vigili del fuoco, che pure, con il loro lavoro, stanno contribuendo a limitare gli immensi danni arrecati all'ambiente.

Ebbene sì, gli insoliti protagonisti di questi atti di puro eroismo sono infatti i marsupiali e, più precisamente, i vombati, una tra le tante specie endemiche del continente australe.

Come scoperto dal realizzatore di film documentari, Peter Hylands, che in questi settimane ha girato per le zone più colpite dai roghi per documentare i tragici eventi delle ultime settimane, questi simpatici animaletti hanno mostrato un comportamento decisamente poco comune per la loro specie, rendendosi protagonisti di atti di grande solidarietà animale.

Nel momento di maggior pericolo e con le fiamme che divampavano ovunque, moltissimi vombati hanno aperto le porte dei propri tunnel sotterranei, dando riparo a molte altre creature, tra cui wallaby, echidne, lucertole, conigli ed altri, che diversamente sarebbero andati incontro a morte certa.

"Ci sono animali completamente illesi che devono essere rimasti nel sottosuolo, è l'unica spiegazione quando le zone colpite dagli incendio sono così estese", ha spiegato Hyland interpellato dal quotidiano britannico Daily Mail.

I vombati

I vombati sono dei quadrupedi muscolosi dalle zampe corte, della lunghezza di circa un metro e sono muniti di una coda molto corta, oltre ad essere riconoscibili per la loro caratteristica di avere il marsupio volto verso il basso, e non verso l'alto come per gli altri marsupiali.

Essi fanno parte della famiglia dei marsupiali australiani e abitano le foreste, sulle montagne e nelle lande dell'Australia sud-orientale e della Tasmania.

I vombati sono in grado di scavare vasti sistemi di gallerie utilizzando i denti frontali, simili a quelli dei roditori, e i potenti artigli.

Gli incendi in Australia

Attualmente sono circa 100 gli incendi che continuano a bruciare nell'Est dell'Australia; tuttavia, le condizioni più fredde negli ultimi giorni e le previsioni della pioggia hanno favorito la lotta dei servizi antincendio.

Centinaia di incendi boschivi hanno devastato l'Australia, uccidendo almeno 28 persone e distruggendo più di 2.000 case, oltre a causare enormi perdite dal punto di vista naturale, con decine di milioni di animali di differenti specie che hanno perso la vita tra le fiamme.