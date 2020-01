Almeno 5 missili caduti vicino base con truppe Usa in Iraq

Una fonte ha confermato a Sputnik che 5 razzi Katyusha sono caduti vicino la base "Camp Taji". Al momento non si segnalano vittime.

Secondo la polizia locale, a cui fa riferimento France Presse, almeno un razzo è caduto vicino a Camp Taji. Non sono state riportate vittime. Secondo un'altra fonte, Alsumaria News, ha riportato che cinque razzi sono caduti vicino alla base. I media locali hanno affermato che almeno tre persone sono rimaste ferite. Le segnalazioni dei vari media sono contraddittorie sul numero di feriti.

L'esercito iracheno ha confermato in una dichiarazione che l'attacco ha preso di mira una struttura militare in cui è dislocato il contingente americano, smentendo allo stesso tempo la presenza di feriti o vittime.

All'inizio di questo mese il Parlamento iracheno aveva approvato una risoluzione che chiedeva l'immediato e completo ritiro delle truppe straniere dal paese in segno di protesta per l'attacco dei droni statunitensi in cui è rimasto ucciso il comandante iraniano Qasem Soleimani vicino all'aeroporto di Baghdad.

I deputati hanno sostenuto nella risoluzione approvata che l'assassinio di Soleimani ha violato la sovranità irachena. Gli iraniani hanno successivamente reagito attaccando con missili balistici due basi militari in Iraq in cui si trovavano soldati americani.