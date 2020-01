Australiano sopravvive tre settimane in una foresta infestata da coccodrilli

Dopo aver trascorso tre settimane in una foresta piena di coccodrilli, un australiano è stato trovato in buone condizioni fisiche dalla polizia locale. Secondo i funzionari, in questa zona non c'erano rettili abbastanza grandi da poterlo mangiare.

Milan Lemic è scomparso il 22 dicembre quando il suo veicolo è rimasto bloccato nella foresta di Daintree, nello stato del Queensland, situato nel nord-est dell’Australia.

All'inizio, la polizia temeva che Lemic, 29 anni, fosse stato mangiato da uno dei tanti coccodrilli che vivevano in questa regione. Ma dopo diversi giorni di ricerche, non ha trovato un rettile abbastanza grande da poterlo divorare.

Il ragazzo è stato finalmente trovato lunedì dalla polizia a diversi chilometri dal suo veicolo abbandonato, ha detto AFP.

"Dopo aver trascorso tre settimane in una foresta tropicale, è in buone condizioni fisiche", ha detto la polizia in una nota.

Lemic è sopravvissuto mangiando frutti e bacche selvatiche, ha detto.