Lavrov: la Libia sente ancora oggi le conseguenze del "bombardamento NATO" del 2011

Il 13 gennaio, Mosca ha ospitato i negoziati russo-turchi sulla Libia, a cui hanno preso parte entrambe le parti in conflitto. Il documento finale ai colloqui a Mosca è stato firmato da diverse parti in conflitto in Libia, ma Khalifa Haftar ha chiesto ulteriore tempo. Le questioni principali dei negoziati svoltisi a Mosca lunedì sono stati i parametri e la possibilità di firmare un accordo di armistizio.

Successivamente, commentando la situazione in Libia, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato durante una conferenza stampa che "lo stato libico è stato bombardato dalla NATO nel 2011 e le conseguenze di questa avventura criminale e illegale si sentono ancora oggi, prima di tutto, ovviamente, dal popolo libico ".

Inoltre, il ministro ha affermato che gli estremisti della provincia siriana di Idlib si stanno trasferendo in Libia per destabilizzare la situazione nel paese nordafricano:

"Restano focolai di attività terroristica, principalmente Idlib, dove gli estremisti stanno gradualmente perdendo le loro posizioni", ha detto Lavrov. "Ma, sfortunatamente, se parliamo della connessione tra Siria e Libia, essi (i terroristi), per la maggior parte, si trasferiscono in Libia per continuare a fomentare problemi in questo paese ".

Il capo del ministero degli Esteri russo ha anche assicurato che Mosca sta lavorando per garantire che tutte le parti in conflitto in Libia mostrino responsabilità per quanto riguarda il destino del loro paese e ricordino che il processo politico in Siria è iniziato e che è diventato possibile "grazie all'atteggiamento responsabile di tutte le parti siriane con il sostegno di attori esterni".

La crisi in Libia

Dopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha praticamente smesso di essere governato come un singolo stato. Il parlamento eletto dal popolo si trova ad est ed è sostenuto da Haftar, mentre a ovest, nella capitale Tripoli, il governo di accordo nazionale Fayez Sarraj si è formato con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Unione europea. Le autorità della parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'esercito nazionale libico di Khalifa Haftar.