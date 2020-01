Crescita inarrestabile: il rodio è ora il metallo più prezioso del mondo, vale 5 volte più dell'oro

Il metallo che viene utilizzato principalmente in catalizzatori per auto è aumentato del 225 percento di anno in anno. Negli ultimi quattro anni ha visto il suo prezzo raddoppiare 12 volte, superando di gran lunga tutte le principali materie prime, grazie alla domanda crescente del settore automobilistico.

"Il rodio è soggetto a una forte volatilità", ha detto a Bloomberg Anton Berlin, responsabile dell'analisi e dello sviluppo del mercato del norvegese Norilsk Nickel. La compagnia russa estrae circa il 10% di tutto il rodio.

La quantità è limitata e gli speculatori hanno intensificato l'acquisto di metallo dopo che i grandi industriali hanno messo in sicurezza gli stock alla fine dell'anno scorso, ha affermato.

Il rafforzamento degli standard sulle emissioni automobilistiche ha favorito la crescita dei prezzi. Il metallo ha raggiunto $ 8.000 l'oncia venerdì, secondo la compagnia chimica Johnson Matthey. Alcuni analisti e trader di materie prime affermano che il metallo potrebbe raggiungere il record di $ 10.000 stabilito nel 2008.

"Il principale driver (di crescita) all'inizio di gennaio era la domanda fisica proveniente dall'Asia, che potrebbe anche essere legata al settore automobilistico", ha dichiarato Andreas Daniel, un commerciante della raffineria Heraeus Holding. "L'acquisto ha innescato più acquisti e in un mercato non regolamentato l'effetto è stato enorme, con una variazione di prezzo che si vede solo una volta ogni 10 anni", ha spiegato.

È molto più difficile investire in rodio che in altri metalli preziosi quando non viene scambiato in borsa. Il mercato del rodio è considerato molto limitato, con la maggior parte degli accordi conclusi tra fornitori e utenti industriali.

Il rodio viene estratto come sottoprodotto di platino e nichel ed è il metallo più costoso. Per dare un idea generale, una tonnellata di crosta terrestre contiene circa 0,001 g di questo metallo. Il rodio ha un alto punto di fusione e una straordinaria capacità di resistere alla corrosione. Il metallo è comunemente usato per le sue proprietà riflettenti in oggetti come specchi, proiettori e gioielli. È prezioso nell'industria automobilistica come componente fondamentale nei convertitori catalitici automobilistici. Il metallo è necessario sia per i motori diesel che per quelli a gas. I maggiori produttori di rodio sono il Sudafrica, la Russia e il Canada.