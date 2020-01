Guerra commerciale, prima fase accordo: Cina effettuerà enormi acquisti di merci USA

L'accordo commerciale da firmare questa settimana prevederà l'impegno della Cina ad acquistare beni statunitensi per 200 miliardi di dollari in due anni in quattro settori, ha dichiarato un funzionario dell'amministrazione Trump e altre due fonti informate sulla questione.

La Cina dunque come impegno principale acquisterà merci per un valore di circa 75 miliardi di dollari. Inoltre comprerà energia per un valore di 50 miliardi di dollari, 40 miliardi di dollari in agricoltura e da 35 a 40 miliardi di dollari in servizi.

Lunedì sera, nel frattempo, gli Stati Uniti hanno rimosso la Cina da un elenco di manipolatori di valuta, un segno di distensione tra le due maggiori economie mondiali in vista della firma della prima fase dell'accordo.

Gli sgravi tariffari per la Cina

Dopo l'annuncio della prima fase dell'accordo a dicembre, la Cina ha anche ottenuto alcuni sgravi tariffari, con Washington che ha annullato le tariffe che sarebbero entrate in vigore il 15 dicembre e dimezzando una tariffa del 15% su beni cinesi per un valore di 120 miliardi di dollari, tuttavia, permangono dazi del 25% su beni cinesi per un valore di 250 miliardi di dollari.

Le esportazioni statunitensi di greggio e prodotti correlati sono notevolmente diminuite dall'inizio della guerra commerciale, ha aggiunto. Durante i quattro mesi di luglio-ottobre 2019, gli ultimi dati disponibili dalla US Energy Information Agency, le esportazioni sono state in media di circa 7,2 milioni di barili al mese, ovvero circa la metà del volume nello stesso periodo del 2017.

Rimane da chiedersi se la Cina possa davvero raddoppiare i suoi acquisti agricoli da circa $ 20 miliardi nel 2016, prima dell'inizio della guerra commerciale, a $ 40 miliardi, come affermato dall'amministrazione Trump.

Ma Rosa Wang, analista con sede a Shanghai presso il fornitore di dati agricoli JCI China, ha dichiarato di essere "abbastanza fiduciosa" che la Cina possa raggiungere gli obiettivi. Ha suggerito che la maggior parte della spesa sarebbe destinata alla soia, seguita da piccoli acquisti di frutta a guscio e frutta, maiale, pollame, mais, sorgo ed etanolo.

L'accordo rafforzerà la protezione della proprietà intellettuale e avrà anche capitoli sul trasferimento tecnologico forzato, sulla valuta e sull'accesso al mercato in settori chiave dell'economia cinese, compresi i servizi finanziari e l'agricoltura.

Conterrà una disposizione di applicazione, attraverso la quale gli Stati Uniti saranno in grado unilateralmente di reimpostare le tariffe qualora la Cina non rispettasse i propri impegni, compresi gli accordi di acquisto.