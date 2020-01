Sulle vette dell’Everest inizia a crescere vegetazione

Gli scienziati dell'Università di Exeter nel Regno Unito hanno scoperto che l'area della vegetazione in Himalaya e, in particolare, sull'Everest ha iniziato a espandersi. Inoltre, le zone con copertura nevosa non perenne sono ricoperte di vegetazione.

Questo è stato riportato in un comunicato stampa su Phys.org.

I ricercatori hanno studiato la distribuzione della copertura delle piante a crescita breve (erba e arbusti) analizzando i dati satellitari dal 1993 al 2018. Si è scoperto che a quattro diverse altezze (da 4150 a 6000 metri) sul livello del mare, si è verificata una significativa espansione della distribuzione delle piante. I cambiamenti più evidenti si osservano a un'altitudine di 5000-5500 metri.

I dati ottenuti sono coerenti con i modelli teorici, secondo i quali nella regione himalayana vi è una diminuzione nelle aree in cui le temperature sono troppo basse per la crescita delle piante a causa del riscaldamento globale.

Altri studi mostrano che lo scioglimento dei ghiacci è raddoppiato tra il 2000 e il 2016. Allo stesso tempo, le zone con vegetazione subnivale (con copertura nevosa incostante) coprono aree più estese e poco si sa come i cambiamenti nella vegetazione influenzeranno il bilancio idrico. Le zone subnivali dell'Himalaya alimentano i 10 fiumi più grandi dell'Asia.