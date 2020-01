Abbattimento Boeing ucraino: 5 nazioni discuteranno l’azione legale contro l'Iran

L'Iran ha ammesso sabato di aver abbattuto un Boeing 737 di Ukrainian Airlines per errore. L'aereo si è schiantato, uccidendo tutti i passeggeri a bordo.

Cinque paesi i cui cittadini sono morti a causa della tragedia del disastro aereo in Iran della scorsa settimana si riuniranno per un incontro giovedì, per discutere di possibili azioni legali contro l'Iran, ha detto a Reuters il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko.

Prystaiko, che ha parlato a margine di una visita ufficiale a Singapore, ha affermato che anche la questione del risarcimento e un'indagine sull'incidente saranno affrontate durante la riunione.

"Abbiamo creato un gruppo di ministri degli Esteri delle nazioni in lutto. Il 16 gennaio ci incontreremo a Londra per discutere i mezzi, anche legali, per dare seguito a questo, e su come andremo avanti nel ritenere responsabile l'Iran", ha citato il ministro Reuters.

Il ministro ha anche respinto il suggerimento dell'Iran secondo cui l’aereo stava volando vicino a una delicata installazione militare come "assurdità".

"Questa è responsabilità del governo iraniano", ha detto. "Dobbiamo scoprire chi ha dato l'ordine, chi ha premuto il pulsante. Tutto, tutte queste persone dovrebbero essere punite".

Lo schianto Boeing

Prystaiko ha aggiunto che l'aereo stava viaggiando secondo la rotta internazionale fornita dai dispatcher.

Un Boeing della Ukrainian International Airlines diretto a Kiev si è schiantato l'8 gennaio vicino all'aeroporto internazionale dell’Imam Khomeini di Teheran, uccidendo tutte le 176 persone a bordo.

Sabato, l'esercito iraniano ha ammesso di aver abbattuto involontariamente l’aereo, dopo averlo confuso con un missile da crociera ostile in previsione di un attacco di rappresaglia dagli Stati Uniti.