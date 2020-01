Capricci dell’amore: tartarughe durante l’eccentrico rituale del corteggiamento – Video

Gli animali sono noti per l'esibizione di forme di comportamenti di corteggiamento insoliti durante le stagioni degli amori e le tartarughe non fanno eccezione.

Due tartarughe sono state filmate mentre si intrattengono in un'interazione abbastanza insolita.

In un video postato su Twitter, si vede una delle due tartarughe che fluttua delicatamente le zampe anteriori intorno alla testa dell’altra tartaruga acquatica, come se la stesse schiaffeggiando.

In realtà, questo è il comune comportamento dei maschi per conquistare il cuore di una femmina. Buona fortuna a questo amico, perché se alla femmina non piace la sua “danza”, potrebbero significare guai per lui.