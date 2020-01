Gatto rosso che non riconosce la propria coda manda in visibilio il web

Gli utenti di uno dei social network sono rimasti molti divertiti da un breve video, il cui protagonista era un gatto rosso che non riconosceva la propria coda.

Nelle sei ore successive alla pubblicazione del video, quasi 48mila utenti hanno visto il filmato.

Le immagini mostrano come un gatto rosso grassoccio in una posa insolita è seduto tranquillamente sul divano, mettendo davanti la sua soffice coda. Dopo poco la coda attira la sua attenzione e sembra quasi che il gatto non la riconosca.

Dopo averla annusata scrupolosamente, il felino si convince che la parte "dimenticata" sia una parte di sé.

La maggior parte degli utenti del social network con umorismo ha commentato il comportamento insolito dell'animale. C'è stato anche uno che ha suggerito al gatto di lavarsi.