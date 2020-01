‘Voglio che tutti giochino nella squadra’: Principe William rivela come si sente riguardo a Megxit

Il principe William ha rivelato le sue speranze e spera nella riconciliazione, esprimendo il suo dolore per il fatto che la famiglia reale non è più una "squadra".

Secondo il Sunday Times, il Duca di Cambridge avrebbe detto a un amico che prova dolore per il fatto che lui e il principe Harry sono “entità separate”, e spera che possano stare ancora insieme in futuro.

“Ho abbracciato mio fratello per tutta la mia vita e ora non posso più farlo; siamo entità separate”, ha detto. “Sono triste per questo. Tutto ciò che possiamo fare, e tutto ciò che io posso fare, è cercare di supportarli e sperare che arrivi il momento in cui staremo tutti insieme. Voglio che tutti giochino nella stessa squadra”.

Il commento giunge mentre la regina ha convocato i principi Charles, William e Harry al “vertice di Sandringham” per appianare le differenze. Meghan Markle si aggiungerà alla riunione della famiglia reale in teleconferenza dal Canada, dove è giunta venerdì scorso.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno pubblicato un annuncio esplosivo questa settimana, rivelando la loro intenzione di fare un passo indietro come reali “senior” e hanno in programma di lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, innescando angoscia all’interno della monarchia britannica. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, la regina è scontenta della decisione della coppia, mentre il principe William e il padre Charles sarebbero “infuriati”.

I tabloid inglesi, così come i social media, credono che il principe Harry e sua moglie siano stati trascurati dal resto dei reali e ciò ha portato alla loro decisione di lasciare la famiglia reale anche se divideranno il loro tempo tra il Regno Unito e il Canada, e continueranno a sostenere la Regina.