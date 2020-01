Amici in difficoltà: cane condivide acqua con koala - Video

La base per essere un buon amico è la volontà di condividere e aiutare gli altri quando sono nel bisogno.

Il cane è senza dubbio uno dei migliori amici che una persona possa immaginare, non solo per noi umani, ma anche per altre specie.

Un cane può fare amicizia con un koala? A quanto pare si da come vedrai in questo video.

Il cane lascia che il piccolo orsetto australiano beva da una grande brocca piena d'acqua. I due vanno d'accordo abbastanza bene, bevendo l'acqua insieme e sentendosi assolutamente a loro agio in compagnia dell'altro.

Perché non lo dovrebbero essere? Sono entrambi così teneri!