Segretario della Difesa del Regno Unito: non possiamo affidarci agli USA

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato in un'intervista al Sunday Times che il paese dovrebbe prepararsi a una guerra senza il sostegno degli Stati Uniti, in quanto potrebbe smettere di essere un leader mondiale.

"Sono preoccupato che gli Stati Uniti possano allontanarsi da una posizione di leader nel mondo. Sarebbe un male sia per il mondo che per noi. Ci stiamo preparando per tempi peggiori e speriamo in migliori", ha detto il ministro.

"Nel corso dell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno ritirato truppe dalla Siria, Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione sull'Iraq in cui afferma che la NATO dovrebbe sostituire e assumere un ruolo importante in Medio Oriente. La convinzione del 2010 che avremmo sempre fatto parte della coalizione americana, semplicemente non riflette più quale posizione occuperemo", ha aggiunto Wallace.

Il ministro ha sottolineato che la Gran Bretagna dipende fortemente dal sostegno militare degli Stati Uniti

"Siamo molto dipendenti dalla copertura aerea statunitense, dall'intelligence americana, dal monitoraggio... Dobbiamo diversificare i nostri mezzi", ha detto.

Wallace ha notato che spera che la Gran Bretagna prenderà una posizione più proattiva nel far avanzare i suoi interessi in futuro, sia attraverso la diplomazia che l'esercito.

"Il presidente Putin, con un'economia pari a metà della nostra [ha assunto] una posizione proattiva. I francesi stanno assumendo una posizione attiva, per la quale ci impegniamo nuovamente", ha affermato.