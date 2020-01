Naufragio nell’Egeo, muoiono in 11 e otto sono bambini

Non si ferma la strage di migranti, nel Mar Egeo muoiono 11 migranti di cui ben otto sono bambini che con molta probabilità non sapevano nuotare. L’imbarcazione è affondata al largo di Cesme, un Distretto della Turchia bagnato dalle acque dell’Egeo, ma che affaccia sullo Stretto di Chiou. Lì di fronte c’è l’isola greca di Chios, sono quindi acque difficili perché attraversate da correnti e le piccole imbarcazioni affollatissime di disperati non reggono.

Del naufragio dell’Egeo, solo otto persone sarebbero state tratte in salvo dalle autorità turche, mentre delle vittime per ora non è nota la loro nazionalità.

Il naufragio di Paxi

Poche ore prima, presso l’isola greca di Paxi, nel Mar Ionio, si era consumata un’altra strage con 12 persone morte, le quali stavano presumibilmente tentando di raggiungere da lì le coste dell’Italia, considerata la vera porta d’accesso all’Europa.

Ma il numero di morti potrebbe essere superiore, perché la Guardia costiera ellenica che si è occupata del salvataggio riferisce di una imbarcazione con almeno 50 persone a bordo. Di questi 20 sono stati salvati, mentre le operazioni di ricerca dei naufraghi non si sono interrotte.

La rotta Turchia – Grecia – Italia

I migranti provenienti dal Medio Oriente (siriani e curdi in particolare) o quelli provenienti dai paesi asiatici (afghani), affrontano la traversata del Mar Mediterraneo lungo la rotta che dalla Turchia li porta sulle sponde della Grecia e da qui in Italia. Per quanto apparentemente semplice, le traversate si trasformano spessissimo in tragedia perché qui le correnti sono molto forti a causa della stretta vicinanza tra le isole dell’arcipelago ellenico.