Rolls-Royce svilupperà nuovo propulsore per caccia britannico di 6° generazione Tempest

Secondo New Atlas, il secondo produttore mondiale di motori aeronautici, la britannica Rolls-Royce, ha rivelato il suo nuovo motore a reazione che farà volare il caccia supersonico Tempest.

Si prevede che il motore fornirà al caccia la spinta necessaria, nonché l’energia per i futuri sistemi di armi e per l'elettronica. Il Tempest ha un disperato bisogno di motori in grado di fornire molta più potenza di quelli attuali e si prevede che il nuovo motore contribuirà in modo significativo alla risoluzione del problema, riporta New Atlas,.

Il motore Rolls-Royce comprende due generatori di avviamento elettrici completamente integrati nel nucleo di un motore a turbina a gas, grazie al quale è possibile fornire energia elettrica direttamente dal motore.

"Il generatore di avviamento elettrico incorporato farà risparmiare spazio e fornirà una grande quantità di energia elettrica richiesta dai futuri caccia", ha dichiarato l'ingegnere capo per i programmi futuri presso la Rolls-Royce Conrad Banks. "I motori aeronautici esistenti generano energia attraverso un riduttore sotto il motore, che alimenta un generatore. Oltre ad aggiungere parti mobili e complessità, lo spazio richiesto al di fuori del motore per il riduttore e il generatore rende il propulsore più grande, il che è poco desiderabile in una piattaforma aerea “stealth”.

Secondo New Atlas, il motore in via di sviluppo ha un nuovo sistema di accumulo dell'energia, un sistema di controllo del motore, un sistema di gestione del calore completamente integrato, un sistema di riscaldamento del gas di scarico e una ventola aerodinamica ottimizzata.

Il caccia stealth Tempest

Come caccia di sesta generazione, la Tempesta sarà, per molti versi, un grande salto tecnologico rispetto al F-18 Super Hornet. Sebbene progettato per essere veloce e agile, il Tempest sarà anche un aereo stealth e sarà in grado di svolgere ruoli di comando, controllo come piattaforma di sensori dinamici e allo stesso tempo di ricoprire il ruolo di caccia. In effetti, con i suoi sistemi d'intelligenza artificiale e di deep learning, il pilota agirà più come un “direttore” che come un pilota di caccia.

È per questo che l’aereo avrà bisogno di tantissima elettricità, e di conseguenza di un propulsore in grado di fornirne tanta.