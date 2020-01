Per i pasdaran è comunque "colpa degli Usa" l'abbattimento del Boeing ucraino in Iran

"E' il prezzo delle atrocità e delle azioni americane nella regione. Quella notte le nostre unità di contraerea erano in stato d'allerta. Di notte volavano molti aerei militari", ha detto in una conferenza stampa trasmessa dal canale IRIB.

"Quando ho capito quello che era accaduto, volevo morire. Avrei preferito morire piuttosto che assistere a questo incidente", ha aggiunto.

Secondo il comandante delle forze di sicurezza iraniane, il Boeing 737 è stato abbattuto da un missile a corto raggio. Il sistema di difesa aerea iraniano lo ha scambiato per un missile da crociera. L'operatore aveva solo dieci secondi per decidere se abbattere il bersaglio o meno, ma a seguito di problemi di comunicazione, non poteva concordare la decisione con il comando e, come notato da Hajizadeh, "ha fatto una scelta sbagliata".

Le autorità aeronautiche iraniane inizialmente avevano respinto l'ipotesi che il Boeing 737 fosse stato colpito da un missile.

Come ha spiegato Hajizadeh, non sapevano nulla: lo Stato Maggiore non aveva comunicato nulla sulla ricostruzione reale dell'incidente.

In precedenza il premier svedese Stefan Löfven aveva chiesto alle autorità iraniane di assumersi le responsabilità per il disastro aereo ed aveva invocato scrupolose indagini per far luce sulle circostanze dell'accaduto.

Pasdaran iraniani: responsabili per l'abbattimento dell'aereo ucraino

I Pasdaran hanno riconosciuto che per un errore umano l'aereo ucraino è stato abbattuto subito fuori l'aeroporto di Teheran. Si sono assunti la piena responsabilità.

Il comandante delle forze militari-spaziali del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Pasdaran), Amir Ali Hajizadeh, ha dichiarato che i Pasdaran si assumono la piena responsabilità dello disastro dell’aereo ucraino.

In particolare il sistema di difesa aerea iraniano ha scambiato l'aereo ucraino per un missile da crociera, ha detto il comandante delle forze spaziali del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Amir Ali Hajizadeh in una conferenza stampa.

Il presidente iraniano ha espresso le sue condoglianze in relazione all'abbattimento e ha dichiarato di esserne profondamente rammaricato.

Il disastro del Boeing 737-800

Il Boeing 737-800 Ukraine International Airlines in volo verso Kiev si è schiantato poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Teheran mercoledì mattina. Sono morte tutte le 176 persone: 167 passeggeri provenienti da Iran, Ucraina, Canada, Germania, Svezia e Afghanistan e nove membri dell'equipaggio.