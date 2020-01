Latino, da lingua morta "risorge" in Vaticano con il Giornale Radio - Video

Il latino rivive, anzi, risorge su Radio Vaticana ogni sabato grazie al Giornaleradio Hebdomada Papae. Un'occasione unica per ascoltare il latino moderno in diretta radiofonica.

Ma chi lo dice poi che studiare il latino è inutile perché “lingua morta”?

In Vaticano il latino è più vivo che mai! Ed ogni sabato alle ore 12 e 32 minuti risorge durante il Giornaleradio in lingua latina, con tanto di traduzione in italiano.

Non un programma radiofonico per nostalgici, piuttosto per chi ha bisogno di ripetere il latino, o ha voglia di trasformarlo in una lingua parlata e non solo studiata a scuola, che ora può farlo sintonizzandosi con i media vaticani e Radio Vaticana in particolare. Un'occasione unica per i curiosi che desiderano ascoltare il latino moderno, e il racconto della vita del pontefice attraverso di esso.

E non chiamatelo Gr in latino, ma Hebdomada Papae: la settimana del Papa.

Qui sotto un video assaggio.