Il nuovo sistema S-400 Triumf entrerà in servizio di combattimento a febbraio

Le divisioni degli ultimi sistemi missilistici antiaerei S-400 saranno messi in servizio nella regione di Leningrado a metà febbraio, riferisce il servizio stampa del Distretto militare occidentale.

Ora i militari sono impegnati nei preparativi per far entrare gli S-400 in servizio di combattimento. Per questo è in corso la manutenzione delle divisioni missilistiche antiaeree, del posto di comando di combattimento e la messa a punto e la verifica dell'integrità dei nodi e degli aggregati del sistema.

Le forze armate hanno acquistato i nuovi sistemi di difesa aerea S-400 Triumf alla fine dello scorso anno. I lanci di prova hanno avuto luogo presso il campo di addestramento Kapustin Yar nella regione di Astrakhan, dopodiché gli equipaggi di combattimento hanno condotto una marcia combinata verso la regione di Leningrado, superando più di duemila chilometri.

Il sistema missilistico antiaereo S-400 Triumf è progettato per una protezione altamente efficace contro attacchi aerei, missili balistici tattici e strategici, da crociera, nonché da missili balistici di medio raggio e contromisure elettroniche.

La contesa sugli S-400

Il sistema di difesa anti-aerea a lungo raggio russo S-400 è, essendo in grado d'intercettare velivoli e missili nemici.

Washington sostiene che tale piattaforma non sia compatibile con gli standard di Difesa previsti dalla NATO, ritenendoli una minaccia per la quinta generazione di caccia stealth F-35.

Finora uno dei Paesi maggiormente interessati all'acquisto degli S-400 è risultata essere la Turchia, che per tale motivo rischia di essere esclusa permanentemente dal programma NATO F-35 e si è vista imporre pesanti misure restrittive.