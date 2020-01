Il principe Carlo promette di aiutare Harry, anche dopo il punto di non ritorno

Sono molte le voci sulla volontà dei Sussex di avere un "nuovo" ruolo nella famiglia. Prima di Natale, secondo quanto riferito, il principe Harry avrebbe contattato suo padre per discutere dei piani della coppia di trascorrere più tempo in Canada e negli Stati Uniti, ma gli era stato detto che aveva bisogno di elaborare un buon piano.

Il principe Carlo ha promesso di stare al fianco del principe Harry dopo che il figlio potrebbe aver superato un punto di non ritorno a seguito della decisione di lui e sua moglie, Meghan Markle, di ritirarsi come reali, ha riferito il Daily Mirror, citando una fonte d'informazioni privilegiata. L'insider ha detto al giornale: "Al centro della questione c'è la preoccupazione del Principe di Galles per suo figlio, sua nuora e il suo nuovo nipote". Il Principe di Galles ha ordinato ai suoi aiutanti di trovare una soluzione per garantire che il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle rimangano in famiglia.

La sfida alla Regina

L'8 gennaio, il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato una dichiarazione sul loro sito Web e sul loro account Instagram annunciando la loro decisione di abbandonare la regalità della famiglia reale.

"Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, abbiamo scelto di fare una transizione quest'anno, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all'interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri "anziani" della Famiglia Reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina. Abbiamo ora in programma di dividere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare i nostri doveri nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati” si legge nella nota.

La notizia era già trapelata

L'annuncio ha sbalordito il pubblico britannico, ma i rapporti dicono che è stata anche una sorpresa per gli altri membri della famiglia, che presumibilmente non sono stati informati in anticipo. Altri rapporti suggeriscono che i Sussex presumibilmente avrebbero inviato una copia della loro dichiarazione dieci minuti prima che fosse pubblicata online. I media britannici ipotizzano anche che il principe Harry e Meghan Markle abbiano sfidato la regina, che aveva chiesto loro di tenere a bada i loro piani fino a trovare una soluzione sul futuro dei loro ruoli.

© AP Photo / Matt Dunham Harry e Meghan al WE Day UK

"La Regina è distrutta da questo. Sapeva che volevano un qualche tipo di cambiamento e stava cercando di aiutarli. Le discussioni sono iniziate prima di Natale e c'era la volontà di aiutare. La loro dichiarazione di mercoledì, diffusa senza che nessuno lo sapesse, è stata devastante", una fonte reale ha detto al Sun.

Il reporter di ITV Tom Bradby, che ha intervistato la coppia in un documentario intitolato Harry & Meghan: An African Journey dedicato al loro recente tour nell'Africa meridionale, ha affermato che i Sussex hanno rilasciato la dichiarazione in fretta, perché era trapelata. Bradby ha anche detto che il principe Harry e Meghan Markle erano a conoscenza dei presunti piani del principe Carlo di ridurre il numero dei reali e avevano capito che non ne facevano parte.

I rapporti dicono che prima delle loro "dimissioni" il principe Harry aveva presumibilmente parlato con suo padre di essere infelice e desiderare una nuova direzione per la sua famiglia. Secondo quanto riferito, Harry aveva richiesto un incontro con la regina per discutere un piano sui nuovi ruoli dei Sussex, ma sua maestà aveva deciso che un tale incontro potesse aver luogo solo una volta che il principe Harry avesse risolto il problema con suo padre.

The Telegraph ha affermato che la regina Elisabetta ha fissato una scadenza di 72 ore per porre fine alla trafila per le "dimissioni" dei Duchi di Sussex. L'annuncio della coppia ha causato un forte contraccolpo tra il pubblico quando è stata sollevata la questione sul piano della coppia di diventare "finanziariamente indipendente". Non è chiaro chi finanzierà i viaggi e la sicurezza del Sussex, che al momento sono pagati dai contribuenti britannici al costo di centinaia di migliaia di dollari all'anno. Questa “bolletta” potrebbe aumentare in modo significativo poiché la coppia ha dichiarato di voler trascorrere molto tempo negli Stati Uniti e in Canada.