Gilet gialli e sindacati in piazza a Parigi contro riforma delle pensioni

Le proteste contro la riforma del sistema pensionistico francese continuano con migliaia di persone oggi in piazza a Parigi e altre città che manifestano.

I manifestanti sono scesi in strada a Parigi per esprimere la loro insoddisfazione per le politiche economiche e sociali perseguite dal governo francese, inclusa la riforma delle pensioni ampiamente impopolare.

I sindacalisti stanno protestando a Parigi nel mezzo di una situazione di stallo sulla riforma delle pensioni dopo che i sindacati non sono riusciti a raggiungere un accordo con il governo francese sulla questione controversa.

I gilet gialli si stanno anche unendo all'azione pubblica per esprimere il proprio dissenso contro le politiche del governo.

Le dimostrazioni inizieranno separatamente ma dovrebbero fondersi e raggiungere congiuntamente la Place de la République.