Morto il sultano Qaboos dell'Oman: ministro della Cultura gli succede

Il ministro della Cultura dell'Oman ha presterà giuramento come nuovo sultano dopo la morte di Qaboos bin Said al-Said.

Qaboos bin Said al-Said, il sultanodell'Oman, è deceduto venerdì, senza lasciare apparente erede poiché il monarca non aveva figli e non ha mai nominato un successore. Aveva 79 anni ed era alla guida del Paese dal 1970.

Haitham bin Tariq Al Said, Ministro per i Beni e le Attività Culturali dell'Oman, ha prestato giuramento di diventare il sultano del paese, secondo quanto riferito dal quotidiano Omani Al-Watan.

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان. pic.twitter.com/wQU1zc5uen — جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) 11 gennaio 2020

​Sua Maestà Sultan Haitham bin Tariq Al Said presterà il giuramento davanti al Consiglio dell'Oman questa mattina, per diventare Sultano dell'Oman, secondo la Legge fondamentale dello Stato, durante una sessione di emergenza tenuta dal Consiglio dell'Oman nella sua sede ad Al-Bustan.

Allo stesso modo, il quotidiano Al-Roya del sultanato riferiva che il ministro della Cultura aveva prestato giuramento e affermato la continuazione della modernizzazione e dello sviluppo del paese in vari campi.

عاجل|| جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يلقي بيانًا أمام مجلس عمان عقب أداء اليمين — جريدة الرؤية |ALROYA (@AlroyaNewspaper) 11 gennaio 2020

​Sua Maestà Sultan Haitham bin Tariq Al Said afferma la continuazione del processo di modernizzazione e sviluppo in vari campi a seguito della scomparsa di Sultan Qaboos bin Said - che Dio dia riposo alla sua anima.

Non c'è stata alcuna conferma ufficiale da parte di Muscat per quanto riguarda il nuovo Sultano.