World of Tanks, uno degli autori del popolare MMO si lancia in politica

Uno dei creatori del noto gioco online di massa World of Tanks, Vyacheslav Makarov, ha deciso di buttarsi a capofitto nel mondo della politica, in Russia, creando un nuovo partito politico.

Il nuovo partito di Makarov, product manager della società detentrice del titolo Wargaming.net, si chiamerà "Partito della democrazia diretta" e parteciperà alle prossime elezioni regionali di quest'anno in Russia.

In caso di successo, come riportano i media russi, l'intenzione è quella di presentare dei candidati per le elezioni parlamentari, previste per il 2021.

Una delle peculiarità del movimento sarà costituita dall'utilizzo nell'ambito della stessa dell'applicazione Blockchain, grazie al quale sarà possibile organizzare delle votazioni online per qualsiasi questione ciò si dovesse rendere necessario e alle quali ogni iscritto sarà in grado di partecipare in modo semplice e diretto.

I primi inviti a far parte del partito, il cui primo congresso si terrà il prossimo 5 di marzo, saranno rivolti verso gli sviluppatori di software delle maggiori realtà del mondo dell'IT a livello regionale.

"In molte regioni - ha chiarito Makarov - le compagnie di IT sono ai primi posti per la contribuzione fiscale e sono ben a conoscenza dei problemi locali".

World of Tanks

World of Tanks, uscito nel 2010, è un gioco online di massa in cui ogni utente viene messo alla guida di un carro armato personalizzabile con il quale scendere sul campo di battaglia e affrontare gli altri giocatori.