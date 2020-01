Ti fidi di me? Di Caprio salva un uomo che stava per annegare nel Mar dei Caraibi

Il noto attore di Hollywood Leonardo Di Caprio ha partecipato al salvataggio di un cittadino francese rimasto in mare per 11 ore, riporta il quotidiano Daily Mail.

L’incidente si è verificato lo scorso 31 dicembre, quando la star di Hollywood insieme alla sua compagna Camila Morrone si trovava in viaggio verso l’isola caraibica di Saint-Barthélemy.

Ad un tratto il capitano dello yacht su cui viaggiava la coppia vip ha comunicato che un uomo era caduto in mare da una delle navi da crociera nei Caraibi. L'attore ha accettato di cambiare il percorso pianificato e andare alla ricerca dell'uomo che stava per annegare.

In seguito è stato scoperto che quella di Di Caprio era l'unica nave che ha risposto alla richiesta di aiuto. Dopo diverse ore di ricerche l'attore ha notato l’uomo nell'acqua. L'uomo, cittadino francese di 24 anni, cercava di attirare l’attenzione con ultime forze rimaste, alzando le mani.

A quanto pare il naufrago aveva bevuto troppo prima di precipitare in mare, ed è rimasto a galla per 11 ore. Il capitano ha definito la salvezza dell’uomo "una possibilità su un miliardo: come vincere alla lotteria due volte consecutive", ha detto.

Sulla yacht di DiCaprio al francese hanno dato da bere e mangiare e gli hanno concesso dei vestiti per cambiarsi. L’uomo è rimasto attonito e non credeva che il fatto del salvataggio fosse vero. Alla fine Victor, così si chiama l’uomo baciato dalla fortuna, si è ripreso ed ha cominciato a piangere e ringraziare l’attore.

"Sarei morto se non ci fosse stato Lei", ha detto il naufrago a Di Caprio.

Sui social network molti utenti, memori della celebre scena del film Titanic in cui Di Caprio - Jack - salva la sua amata Rose, hanno scritto post d'invidia per il naufrago francese.