La Regina tira le orecchie ad Harry e Meghan, "la discussioni sono solo all'inizio"

Mercoledì è stato pubblicato un comunicato ufficiale sulla pagina della famiglia reale britannica riguardo l'annuncio fatto ieri dai duchi del Sussex sulla loro rinuncia ai ruoli di "membri anziani" e il conseguente trasferimento in Canada.

"Le discussioni con il Duca e la Duchessa del Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di adottare un approccio diverso, ma si tratta di questioni complesse che richiedono tempo per essere affrontate", si legge in una nota di Buckingham Palace firmata dalla vice responsabile comunicazione della regina, Hannah Howard.

L'annuncio del principe Harry e della moglie Meghan

La notizia è stata diffusa attraverso i social, dove i duchi del Sussex hanno comunicato la loro intenzione di rinunciare ai ruoli di membri anziani della famiglia reale. L'obiettivo dei duchi sarebbe quello di trasferirsi in Canada, per ottenere più indipendenza finanziaria, ma sempre in rispetto e onore della Corona.

"Dopo molti mesi di riflessione e di discussioni, quest'anno abbiamo scelto di compiere una transizione per iniziare a definire un nuovo ruolo progressivo all'interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri "anziani" della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà La Regina", si legge in una parte del post di sussexroyal su Instagram.