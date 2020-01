Belgio, misteriosa polvere bianca in delle lettere indirizzate ai ministri della Vallonia

Giallo nella Vallonia belga dove presso diversi dipartimenti ministeriali della regione, a Namur, sono state recapitate delle lettere contenenti della misteriosa polvere bianca.

Subito dopo il loro reperimento è stata immediatamente messa in atto la procedura per la protezione dall'antrace, che ha previsto l'isolamento delle persone entrate in contatto con i sospetti corrieri.

Sul posto, come segnala il quotidiano belga sono intervenute diverse unità della protezione civile, dei pompieri e della polizia e hanno immediatamente avuto inizio le operazioni per la messa in sicurezza dell'area e di identificazione della sostanza sospetta che sono tuttora in corso.

Poco prima di mezzogiorno ai ministri, riuniti per l'occasione all'Elysette, la sede della presidenza del governo vallone, è stato concesso di poter lasciare l'edificio in tutta sicurezza e potranno proseguire con i loro lavori nel pomeriggio.

Stando ad un comunicato rilasciato dal comune di Namur, la stessa misteriosa consegna sarebbe avvenuta anche in altri edifici cittadini.