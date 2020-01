Attentato, missile e esplosione del motore sono possibili cause del disastro aereo in Iran - Ucraina

Il Consiglio di Sicurezza ucraino ha aperto le indagini che porteranno a definire le cause del disastro aereo del Boeing 737-800 della compagnia di bandiera, Ukraine International Airline, precipitato a Teheran subito dopo il decollo dall'aeroporto internazionale "Imam Khomeini".

L'Ucraina ha inviato alcuni investigatori in Iran per esaminare le possibili cause dell'incidente. Tutte le ipotesi sono prese in considerazione, comprese quelle dell'attentato terroristico o di un missile. Kiev non esclude "un'esplosione all'interno dell'aereo a seguito di un attacco terroristico", né una collisione con un drone o un l'impatto con un missile terra-aria, ha detto Oleksiy Danilov, segretario del consiglio di sicurezza all'agenzia Censor.

Kiev ha chiesto a Teheran di poter accedere al luogo dell'incidente, ha aggiunto il funzionario. Gli investigatori cercheranno il "relitto di un missile Tor [russo] fabbricato in Russia", riferendosi ad accuse apparse sui social media.

Tale affermazione potrebbe non coincidere con le conclusioni preliminari dell'Iran. Secondo quanto riferisce l'autorità per l'aviazione civile iraniana il Boeing 737-800, gestito da Ukraine International Airlines ha preso fuoco mentre era in volo. I piloti hanno cercato di rientrare in aeroporto, ma non sono riusciti. Tuttavia non avrebbero lanciato un sos o effettuato chiamate di emergenza.

Mercoledì scorso, l'Ucraina aveva inizialmente dichiarato che l'incidente era stato provocato da un incendio del motore o da un altro problema tecnico, ma in seguito ha ritirato queste affermazioni.