Gesù non è gay, il Brasile chiede a Netflix di oscurare commedia blasfema

La pellicola è finita al centro di uno scandalo per aver fornito una rappresentazione decisamente poco tradizionale di Gesù, il quale viene caratterizzato come omosessuale.

Il governo brasiliano ha ingiunto alla popolare Netflix, anche se con una misura temporanea, di rimuovere immediatamente dalla programmazione il film The First Temptation of Christ.

Dopo il suo rilascio, avvenuto il 3 dicembre scorso, la pellicola ha suscitato immediatamente scandalo tra la popolazione locale, notoriamente molto credente, tra cui un vescovo del Pernambuco, tanto da portare alla creazione di una petizione per la rimozione immediata, firmata da oltre 1 milione di persone.

Al pubblico non è piaciuto il fatto che nella commedia satirica, creata da Porto dos Fundos, un canale comico presente sulla piattaforma YouTube, Gesù Cristo venga caratterizzato come omosessuale.

La notte della vigilia di Natale, la sede di Rio de Janeiro della troupe brasiliana autrice del lungometraggio è stata aggredita con lancio di bombe molotov dalla gente inferocita, per fortuna senza conseguenze.

Nel pronunciare il suo verdetto sulla questione il giudice ha così motivato la sentenza: "Il diritto alla libertà di espressione non è assoluto".