Libia, Conte riceve il generale Khalifa Haftar a Palazzo Chigi

Il generale libico Khalifa Haftar è stato ricevuto da Conte a Palazzo Chigi. In serata è atteso l' incontro con Fayez al Sarraj.

Il generale Khalifa Haftar è giunto a Palazzo Chigi dove ha incontrato il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Più tardi, alle 18.30, Conte riceverà anche il leader del governo di accordo nazionale di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale.

🔴#Libia #Khalifa Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier @GiuseppeConteIT . In serata sarebbe atteso a Roma anche #AlSarraj pic.twitter.com/gCGsInGZc9 — Tg La7 (@TgLa7) January 8, 2020

​Un colloquio non atteso, dopo che ieri i due leader libici avevano disertato il summit di Bruxelles tra i ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. Sarraj, che ieri si è rifiutato di incontrare Haftar, si è recato a Bruxelles, nel pomeriggio, dove ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, quello dell'Europarlamento, David Sassoli, e l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell.

"Le sofferenze del popolo libico devono terminare all'istante - ha detto - non vogliamo che la Libia sia terra di escalation o di guerra per procura. La comunità internazionale deve assumersi la propria responsabilità per terminare questa sofferenza".

Gli incontri con i leader libici

Nel tentativo di trovare una soluzione si sono intensificati i colloqui tra i leader libici e le istituzioni europee. Borrel ha confermato gli incontri con i leader libici a Bruxelles e Roma, tra oggi e domani, mentre venerdìè prevista una riunione straordinaria del Consiglio affari esteri dell’Ue della situazione in Libia e l'escalation in Iran e Iraq.

Intanto Di Maio si è recato in Egitto per discutere con ministri degli Esteri di Egitto, Grecia, Cipro e Francia sulla situazione in Libia.