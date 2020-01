TikTok, privacy a rischio per una falla nella sicurezza

Nuova grana per TikTok, il social network cinese che sta spopolando in quest'ultimo periodo, specialmente tra giovani e giovanissimi.

Stando a quanto scoperto dai ricercatori di Check Point Research, l'applicazione soffrirebbe di una grave falla alla sicurezza che permetterebbe agli hacker di caricare i vostri video, cancellarli o addirittura di rubarvi i dati personali.

In sostanza gli hacker riuscirebbero ad introdursi nell'infrastruttura di TikTok, reindirizzando la vittima verso un sito web non protetto che presenta però l'aspetto di quello ufficiale dell'app, oppure tramite la diffusione di un virus di sistema.

I ragazzi di Check Point si sono tuttavia premuniti di segnalare il problema alla società che si occupa del software, la quale a sua volta si è immediatamente attivata per rilasciare una patch correttiva che potesse risolvere il problema.

Per evitare di incorrere in spiacevoli situazioni, gli sviluppatori raccomandano a tutti gli utenti di aggiornare al più presto possibile l'app, passando così alla versione più aggiornata e sicura.

Recentemente gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta a carico di Tik Tok, il social network che in poco tempo ha conquistato decine di milioni di utenti in tutto il mondo, per dei sospetti circa l'acquisizione da parte della società con sede a Pechino di Musical.ly, la madre di TikTok, avvenuta due anni fa per la cifra di un miliardo di dollari.