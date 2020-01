Lavare i denti abbassa il rischio di contrarre patologie cardiache - Studio

Un nuovo studio, pubblicato dalla Società di cardiologia europea nel giornale European Journal of Preventive Cardiology, sembrerebbe dimostrare che lavarsi regolarmente i denti abbassi il rischio di sviluppare patologie cardiache molto serie.

Stando ai risultati dell'indagine, una cattiva igiene orale renderebbe la vita più facile ai batteri nocivi, i quali avrebbero in tal modo facile accesso al nostro sistema sanguigno, causando frequenti infiammazioni e aumentando il rischio di sviluppare malattie quali fibrillazione atriale o insufficienza cardiaca.

A sostenere tali tesi un'indagine della durata complessiva di 10 anni, condotta in Corea del Sud, che ha coinvolto complessivamente oltre 160000 volontari di età compresa tra i 40 e i 79 anni dei quali sono stati raccolti tutti i dati medici più rilevanti.

Alla fine del periodo di analisi, è stato evidenziato che il 3% dei pazienti si era ammalato di fibrillazione atriale mentre il 4,9% aveva sviluppato un'insufficienza cardiaca.

Nel periodo susseguente a quello di osservazione si è rilevato che coloro i quali lavavano i denti tre o più volte al giorno vedevano diminuire i rischi di contrarre tali patologie, rispettivamente, del 10% e del 12%, senza distinzioni riguardanti eventuali fattori quali il sesso, l'età o lo status economico e sociale.

Uno degli autori dello studio, il professor Song Tae-Jin dell'Università femminile di Ewha, in Corea del Sud, pur compiacendosi dei risultati ha spiegato che l'analisi, per quanto lunga e approfondita, avrà bisogno di ulteriori riscontri in altri Paesi al fine di stabilire il principio di causalità soggiacente alla minore propensione alle patologie cardiache per coloro i quali tengono un'impeccabile igiene orale.

"Abbiamo condotto degli studi su un vasto gruppo di persone per un periodo di tempo prolungato, e ciò aggiunge credibilità alle nostre scoperte", ha spiegato Song.

Per il professore ha poi però precisato che "è ancora troppo presto per dare raccomandazioni riguardanti il lavarsi i denti in riferimento alla prevenzione per la fibrillazione atriale o l'insufficienza cardiaca", chiarendo che ulteriori "studi sono necessari al fine di poter definire delle strategie per quanto concerne la salute pubblica".