Trump: L'Iran non avrà mai armi nucleari

L'Iran ha annunciato nella giornata di ieri il rifiuto "dell'ultima limitazione chiave dell'accordo nucleare per quanto riguarda il numero di centrifughe", e ha fatto sapere che "allo stato attuale non ci sono vincoli per lo sviluppo del programma nucleare nazionale".

In precedenza il ministero degli Esteri russo ha affermato che dal punto di vista della proliferazione delle armi nucleari, il rifiuto di Teheran dei vincoli dell'accordo internazionale sul suo programma nucleare non rappresenta alcun rischio.

"L'Iran non avrà mai armi nucleari", ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump oggi.

Il presidente non ha immediatamente spiegato cosa intendeva.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

​Teheran intende continuare a collaborare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) come in precedenza, ed è pronta a tornare al rispetto e all'implementazione dei propri obblighi in caso di revoca delle sanzioni e della tutela degli interessi di Teheran sanciti dall'accordo nucleare.