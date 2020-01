Un caccia F-15 e un’aerocisterna Boeing KC-46 si toccano in volo - Video

Dei difetti di progettazione critici in un Boeing KC-46, velivolo di rifornimento, sono stati identificati dopo che questo ha colpito un F-15 danneggiandolo. La modernizzazione del Boeing avrà un costo di $ 300 milioni e durerà fino a quattro anni, secondo l'Ufficio di Responsabilità del governo.

Un video che mostra un incidente occorso durante il rifornimento di carburante di un caccia F-15E americano da parte di un Boeing KC-46 Pegasus è stato pubblicato sull'account Instagram di un pilota della US Air Force e poi trasmesso sui social network.

Durante uno stallo lo stabilizzatore di carburante del Boeing ha colpito la cabina di pilotaggio del caccia. I media The Drive, che ha trasmesso le informazioni sull'incidente, ha affermato che si è trattato di un grosso problema per questo aerocisterna, ritenendo che il dispositivo di pilotaggio non ha soddisfatto le condizioni necessarie per l’Aeronautica USA.

​Il giornale ha affermato di non conoscere la data in cui è stato girato il filmato.

Ci vorranno anni prima che il Pegasus KC-46 sarà pienamente operativo a causa di difetti di progettazione critici, secondo il Government Accountability Office. La modernizzazione di questo Boeing avrà un costo di 300 milioni e richiederà circa quattro anni.