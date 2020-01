Figlia di Soleimani dice che martirio del padre porterà giorni bui negli USA e in Israele

La figlia del generale iraniano assassinato dagli USA, Zeinab Soleimani, avverte che per gli Stati Uniti e Israele sono in arrivo giorni bui, dopo il "martirio" del padre.

La figlia del generale iraniano Qasem Soleimani ha partecipato alla cerimonia funebre in Iran, affermando che il “martirio” di suo padre porterà “giorni bui” negli Stati Uniti e in Israele. Lo riporta la TV di stato iraniana.

“Pazzo Trump, non pensare che sia finito tutto con il martirio di mio padre”, ha aggiunto Zeinab Soleimani.

In precedenza, Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio di discernimento dell’Iran ed ex capo del Corpo di guardia rivoluzionario islamico (IRGC) del paese, ha messo in guardia sulla possibilità di ripercussioni di vasta portata a seguito dello sciopero anti USA nella Repubblica islamica.

Le sue osservazioni le ha rese pubbliche durante una cerimonia tenutasi a Teheran domenica scorsa, per commemorare l’assassinio di Qasem Soleimani.

Soleimani, il comandante dell’elite Quds della Guardia della rivoluzione islamica iraniana, è stato ucciso da un velivolo aereo degli USA a Baghdad lo scorso venerdì.

Le tensioni tra Iran e Usa

In dicembre, gli Stati Uniti avevano accusato il gruppo militare Kataib Hezbollah, sostenuto dall’Iran, di aver sferrato l’attacco contro la base americana posta nei pressi della città di Kirkuk, che ha ucciso un contractor americano.

In risposta gli USA hanno attaccato un obiettivo di Kataib Hezbollah, uccidendo dozzine dei suoi membri, il che, a sua volta, ha innescato il tentativo dei manifestanti sciiti di assaltare l’ambasciata statunitense a Baghdad.

Il presidente degli USA Donald Trump ha affermato che i recenti attacchi sono stati una mossa preventiva e difensiva per evitare la guerra, anche se in seguito ha affermato che Washington ha identificato 52 obiettivi iraniani che le forze statunitensi sono pronte a colpire. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha promesso che Teheran si vendicherà di ciò che ritiene essere un crimine atroce.

La comunità internazionale ha chiesto moderazione e dialogo sulla scia delle crescenti tensioni internazionali.