Uno squalo e un sub danzano intrecciati in un acquario di San Pietroburgo - Video

I visitatori dell'Acquario Nettuno a San Pietroburgo sono stati recentemente sorpresi nel vedere un valzer eseguito direttamente sott'acqua da... un sub e uno squalo.

Le Immagini insolite e quasi surreali sono state pubblicate il 30 dicembre sui social network. Possiamo vedere un uomo esibirsi in una danza languida avvolgendo teneramente il braccio attorno alla vita di... uno squalo. In effetti, un operatore subacqueo dell'acquario di Nettuno a San Pietroburgo gli ha preso la pinna con la mano per eseguire diversi giri di valzer.

Lo squalo sta in verticale e gira, pieno di grazia, tra le braccia del suo partner, mentre molti altri pesci nuotano tutt'intorno senza prestare attenzione ai due piccioncini.

La scena è stata girata il 27 ottobre.

L'acquario Nettuno

Il centro si estende su una superficie di 5.000 m2 e ospita 57 acquari da 10 a 750 litri di acqua. Il più grande, profondo fino a cinque metri, ospita un tunnel con una passerella lunga 35 metri. Le sue vetrate hanno uno spessore di otto centimetri.

Nell’acquario vivono più di 2.000 pesci d'acqua dolce e d'acqua salata, invertebrati e mammiferi marini di 200 specie dall'apertura dell'acquario il 27 aprile 2006.