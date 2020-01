Ex astronauta: "Gli alieni esistono e potrebbero essere qui sulla Terra"

La dott.ssa Helen Sharman ha dichiarato all'Observer Magazine che la vita extra-terrestre è esiste da qualche parte nell'universo.

"Gli alieni esistono, non ci sono altri modi", ha detto, aggiungendo che "ci devono essere tutti i tipi di diverse forme di vita" tra i miliardi di stelle.

La dott.ssa Sharman, 56 anni, ha fatto la storia quando ha raggiunto la stazione spaziale sovietica Mir nel maggio 1991.

La chimica, che ora lavora all'Imperial College di Londra, ha aggiunto che sebbene gli alieni potrebbero non essere composti da carbonio e azoto come gli umani "è possibile che siano qui in questo momento e semplicemente non li possiamo vedere".

In precedenza un gruppo di sfere bianche è stato avvistato mentre sorvolava il New Mexico.