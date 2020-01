Juan Guaidó deposto come presidente dell’Assamblea Nazionale

Juan Guaidó è stato deposto dalla presidenza dell'Assemblea nazionale del Venezuela. La presidenza sarà assunta dal vice presidente Luis Parra, che ha promesso di cercare di "aprire le porte" dell'organo legislativo al futuro.

"Oggi vogliamo aprire la porta al futuro di questo parlamento, dobbiamo ritrovarlo, come tutti i fratelli c'è una lotta, ma siamo obbligati a trovare una soluzione a questo parlamento", ha dichiarato Parra dopo il suo giuramento.

I Membri della Bloque Chavista de la Patria, così come i membri dell'opposizione che hanno abbandonato all'ultimo minuto la linea Guaidó, hanno votato Luis Parra come presidente, Franklin Duarte come primo vice presidente e José Gregorio Noriega come secondo vice presidente.

L'elezione del nuovo consiglio di amministrazione è stata criticata dai deputati dell'opposizione, che hanno sostenuto che non vi era alcun voto della maggioranza dei parlamentari. È stato riferito che il precedente capo dell'Assemblea, Juan Guaidó, che aveva cercato di essere rieletto per il periodo 2020-2021, non poteva apparire perché la Guardia nazionale bolivariana (GNB) glielo avrebbe impedito . Tuttavia, dal partito al potere si nega tale accusa.

"Siamo stati testimoni di un fatto insolito ma che era prevedibile, il vice presidente di Guaidó non aveva i voti necessari per essere rieletto e, di fronte a quella situazione, ha rifiutato di condurre la plenaria di oggi, di fronte a quella situazione... abbiamo applicato il regolamento interno che stabilisce che il deputato più anziano deve condurre la sessione", ha dichiarato Francisco Torrealba, un membro del Partito socialista unito al potere.